Суспільство

Російські дрони вчергове здійснили атаку на підстанцію поблизу ЗАЕС – МАГАТЕ
4 Липня 2024 13:48
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дрони, заес, МАГАТЕ
ЗАЕС /Getty Images/Global Images Ukraine

4 липня кілька безпілотників атакували кілька підстанцію поблизу ЗАЕС. Внаслідок цього працівники отримали поранення, почались лісові пожежі. 

Про це повідомляється на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

“Як повідомили на ЗАЕС, неподалік міста Енергодар три удари безпілотників, починаючи з 10:40 ранку за місцевим часом, влучили в одну з електричних підстанцій, поранивши вісьмох працівників, один з яких потребував медичної допомоги. Експертам МАГАТЕ повідомили, що ймовірний удар також спричинив витік масла щонайменше з одного з двох трансформаторів підстанції, пошкодив верхню частину одного з них, а також з’єднувальну лінію”, – йдеться у повідомленні.

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на окупованій ЗАЕС, повідомили, що бачили густий дим і чули вибухи з боку розподільчого пристрою 750 кіловольт (кВ) станції після того, як їм було сказано, що безпілотники влучили в прилеглий ліс, спричинивши пожежу у вітряну погоду.

“Пожежники працювали над тим, щоб контролювати полум’я. Підстанція розташована за межами самого майданчика ЗАЕС. Наразі експерти МАГАТЕ не повідомляють про будь-які наслідки на майданчику”, – йдеться у повідомленні.

У результаті постраждала підстанція “Радуга” наразі виведена з ладу, але “Енергодар і прилегла промислова зона все ще отримують електроенергію”.


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