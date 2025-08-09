        Суспільство

        Російські БпЛА атакували Харківщину: є постраждалі, серед них дитина

        Віктор Алєксєєв
        9 Серпня 2025 09:25
        Вночі ворог завдав масованого удару БпЛА по Харківській області, повідомляє ДСНС. Сталися численні пожежі, постраждали цивільні.

        Богодухівський район
        ▫️ Золочів – пожежа в адмінбудівлі лікарні. Без постраждалих.

        Чугуївський район
        ▫️ Клугіно-Башкирівка – пожежі у квартирах на 1 та 4 поверхах житлового будинку. Постраждали 6 людей, серед них дитина 2010 р.н.

        Ізюмський район
        ▫️ Балаклія – горіли адмінбудівля та приватний будинок.
        ▫️ Калинове – пожежі у навчальному закладі та клубі. Без постраждалих.

        Куп’янський район
        ▫️ Шевченкове – пожежі у навчальному закладі, гуртожитку, гаражах та трьох автівках.
        ▫️ Одрадне – пошкоджено дах зерносховища, горіло розлите паливо.
        ▫️ Млинки – горіли будівля лікарні та господарча споруда. Без постраждалих.

        Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 13 населених пунктів Харківської області / Фото ДСНС, Харківська ОВА

        “[над ліквідацією наслідків] працювали понад 120 рятувальників та 32 одиниці техніки, зокрема медичні й піротехнічні розрахунки, офіцери-рятувальники громад та місцева пожежна команда”, – повідомили у ДСНС.


