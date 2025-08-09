Російські БпЛА атакували Харківщину: є постраждалі, серед них дитина

Вночі ворог завдав масованого удару БпЛА по Харківській області, повідомляє ДСНС. Сталися численні пожежі, постраждали цивільні.

Богодухівський район

▫️ Золочів – пожежа в адмінбудівлі лікарні. Без постраждалих.

Реклама

Чугуївський район

▫️ Клугіно-Башкирівка – пожежі у квартирах на 1 та 4 поверхах житлового будинку. Постраждали 6 людей, серед них дитина 2010 р.н.

Ізюмський район

▫️ Балаклія – горіли адмінбудівля та приватний будинок.

▫️ Калинове – пожежі у навчальному закладі та клубі. Без постраждалих.

Куп’янський район

▫️ Шевченкове – пожежі у навчальному закладі, гуртожитку, гаражах та трьох автівках.

▫️ Одрадне – пошкоджено дах зерносховища, горіло розлите паливо.

▫️ Млинки – горіли будівля лікарні та господарча споруда. Без постраждалих.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 13 населених пунктів Харківської області / Фото ДСНС, Харківська ОВА

“[над ліквідацією наслідків] працювали понад 120 рятувальників та 32 одиниці техніки, зокрема медичні й піротехнічні розрахунки, офіцери-рятувальники громад та місцева пожежна команда”, – повідомили у ДСНС.