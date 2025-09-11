Рівень мобілізації дозволяє відновлювати втрати і формувати невеликий резерв, — Шмигаль 

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що нинішній рівень мобілізації дозволяє не лише відновлювати особовий склад Збройних сил, а й формувати невеликий резерв.

В інтерв’ю Sky News він наголосив, що за останні 12 місяців мобілізація залишається стабільною з тенденцією до зростання.

“Ми мобілізуємо достатню кількість військовослужбовців, щоб компенсувати наші втрати і створювати невеликі резерви”, — сказав міністр.

Водночас Шмигаль визнав, що Росія також підтримує мобілізацію на рівні, який дозволяє їй покривати власні втрати, попри те що вони, за його словами, у п’ять разів більші, ніж в України.

За оцінкою міністра, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько мільйона військових, половина з яких загинула.

“Вони продовжують стріляти й спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи жертв. Це виклик і це проблема”, — підсумував він.