Рівень довіри до Зеленського дещо впав, проте досі залишається високим

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського серед українців знизився, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

52% респондентів заявили, що довіряють президенту, тоді як 39% висловили недовіру. Решта 9% не змогли визначитися.

КМІС також провів альтернативне опитування з додатковим варіантом відповіді “важко сказати”. У цьому випадку рівень довіри впав до 45%, недовіри – до 31%, а частка тих, хто не визначився, зросла до 24%.

Опитування проводилось за власною ініціативою КМІС 2-17 грудня 2024 року телефоном серед 2000 респондентів старше 18 років. За звичайних обставин похибка б не перевищувала 4,1%, але в умовах війни додається певне систематичне відхилення.