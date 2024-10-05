Рік тому росіяни вбили 59 людей у селі Гроза на Харківщині

Рік тому на Харківщині відбулася одна з найбільш смертоносних та кривавих атак росіян на беззбройних людей.

5 жовтня 2023 року ворог завдав удару «Іскандером» по селу Гроза в Харківській області.

Ракета влучила в кафе, де проходив поминальний обід за загиблим військовим, якого перепоховали в рідному селі.

59 мирних людей загинули: 36 жінок, 22 чоловіки та восьмирічний хлопчик.

Російські окупанти обстріляли село Гроза Куп’янського району близько 13:25. Вони влучили у сільське кафе-магазин, де проходили поминки / Фото телеграм-канал @synegubov

Як нагадав керівник Харківської ОВА Олег Синегубов, це були звичайні жителі села: пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Ворожий удар по маленькому населеному пункту забрав життя цілих родин місцевих мешканців – у декількох поколіннях. 15 сімей втратили двох або більше членів родини.

У багатьох випадках ідентифікацію проводили за допомогою ДНК-тестів.

Вибухом повністю зруйновано кафе та невеликий магазин.

Встановлено особи двох навідників, які були знайомі з невинними жертвами.

Зрадниками виявились двоє місцевих мешканців – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік росіян.

“Це — злочин проти людяності. Не забудемо і не пробачимо. Вічна пам‘ять”, – написав Синєгубов в Telegram.