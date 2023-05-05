Політика

Rheinmetall обіцяє виробляти для України 600 тис. снарядів на рік

5 Травня 2023 19:49
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зброя

Німецький виробник озброєнь Rheinmetall готовий виготовляти для України 600 тис. снарядів на рік, заявив газеті Handelsblatt голова концерну Армін Паппергер.

Він розповів про це після того, як на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі (земля Нижня Саксонія) побував єврокомісар із промисловості Тьєррі Бретон, уточнює газета.

Видання нагадує, що ЄС пообіцяв за рік поставити Україні мільйон артилерійських снарядів. Бретон заявив, що це завдання необхідно вирішувати швидко, оскільки інтенсивні бої продовжуються, і у української армії можуть закінчитися боєприпаси.

Як сказано в публікації, європейським країнам непросто наростити виробництво снарядів, оскільки після холодної війни збройові компанії скоротили відповідні потужності.

Для відновлення виробництва ЄС виділить 500 млн. євро, а ще 500 млн. дадуть окремі країни Євросоюзу. Пізніше планується витратити на виробництво боєприпасів ще 1 млрд. євро.

У п’ятницю Єврокомісія повідомила, що ця схема постачання Україні артилерійських боєприпасів остаточно узгоджена.

На офіційному сайті ЄС сказано, що кошти будуть спрямовані на виробництво 155-мілметрових снарядів і, у разі потреби, ракет.


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