РФ вдарила по залізниці на Сумщині: є загибла та важкопоранена

У ніч на 12 червня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Шосткинській громаді на Сумщині. Внаслідок атаки загинула працівниця залізниці, ще одна жінка дістала важкі поранення.

Про це повідомили в Сумській ОВА та Укрзалізниці.

За даними обласної військової адміністрації, цієї ночі російські війська завдали масованого удару безпілотниками по об’єкту цивільної інфраструктури у Шосткинській громаді.

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Унаслідок атаки загинула 44-річна жінка. Ще одна постраждала, 33 років, отримала важкі травми. Медики надають їй необхідну допомогу.

В Укрзалізниці уточнили, що загибла жінка була працівницею одного з об’єктів залізниці.

За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги вона прямувала до мобільного укриття, яке було встановлене на території підприємства.

Ще одну працівницю поста електричної централізації госпіталізували. Лікарі діагностували у неї перелом кісток тазу та внутрішні кровотечі. Жінці вже провели операцію.

Внаслідок атаки значних руйнувань зазнала триповерхова нежитлова будівля. Водночас рух поїздів через російську атаку не припинявся. За даними Укрзалізниці, окремі потяги курсують із запізненням до двох годин.