Політика

РФ створила собі перевагу завдяки ударним гелікоптерам, – британська розвідка

17 Червня 2023 14:35
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розвідка британії, рф

З початку українських контрнаступальних операцій на півдні України Росія посилила свої ударні вертолітні сили в регіоні.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Зображення показують, що понад 20 додаткових російських вертольотів розгорнуто в аеропорту Бердянська, приблизно за 100 км за лінією фронту.

У постійній боротьбі між авіаційними заходами та контрзаходами цілком ймовірно, що Росія отримала тимчасову перевагу на півдні України, особливо завдяки ударним вертольотам, які використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей.


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