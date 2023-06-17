РФ створила собі перевагу завдяки ударним гелікоптерам, – британська розвідка

З початку українських контрнаступальних операцій на півдні України Росія посилила свої ударні вертолітні сили в регіоні.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Зображення показують, що понад 20 додаткових російських вертольотів розгорнуто в аеропорту Бердянська, приблизно за 100 км за лінією фронту.

У постійній боротьбі між авіаційними заходами та контрзаходами цілком ймовірно, що Росія отримала тимчасову перевагу на півдні України, особливо завдяки ударним вертольотам, які використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей.