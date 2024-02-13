Політика

Reuters: Путін через посередників пропонував США заморозити війну

13 Лютого 2024 20:30
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росія, сша
Володимир Путін / Фото: AP

Російський диктатор Володимир Путін посилав США сигнали про те, що готовий розглянути питання припинення вогню в Україні, проте у Вашингтоні відкинули їх, не бажаючи вести переговори в обхід Києва.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три російські джерела, знайомі з ходом обговорень.

За даними джерел, Путін у 2023 році дав зрозуміти свою позицію публічно, а також передав її приватно через посередників – зокрема через арабських партнерів Москви на Близькому Сході. Путін пропонував заморозити конфлікт за умови, що російські війська залишаться на зайнятих ними українських територіях.

Як розповіли співрозмовники агентства, сигнали Путіна передали у Вашингтон і обговорювали на зустрічі вищих офіційних осіб, включно з радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном, директором ЦРУ Біллом Бернсом і держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Зрештою, розповіло одне з джерел Reuters, у січні 2024 року Салліван зателефонував раднику Путіна Юрію Ушакову і сказав йому, що США не обговорюватимуть припинення вогню без участі самої України.

Тепер, зазначають співрозмовники агентства, Кремль не бачить сенсу в подальших контактах зі США з цього питання, тому війна триватиме.


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