Політика

Reuters: Козак пропонував Путіну скасувати вторгнення, але той не послухав його

14 Вересня 2022 12:48
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Перед початком війни заступник голови адміністрації президента РФ і куратор Кремля з питань України Дмитро Козак сказав Путіну, що уклав з Україною угоду, яка запобігатиме її вступу до НАТО. Про це повідомляєу своєму ексклюзивному матеріалі агентство Reuters, посилаючись на три джерела у російській владі.

Досі про це не було відомо.

За даними Reuters, Козак сказав Путіну, що завдяки домовленості, якої він домігся від української сторони, необхідності вторгатися та окупувати Україну більше немає.

Але у відповідь Путін ясно дав зрозуміти, що поступок, яких досяг Козак, недостатньо і що він розширив свої цілі, включивши до них анексію частин України, повідомляють джерела. В результаті угода зірвалася.

Путін багато разів говорив, що розширення НАТО та наближення альянсу до російських кордонів становить небезпеку для Росії, незважаючи на багаторазові запевнення з боку керівництва альянсу та США, що питання вступу України не розглядається.

Саме ймовірністю вступу України до НАТО Путін мотивував своє рішення щодо повномасштабного вторгнення російських військ у країну.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заперечує інформацію Reuters. “Це не має абсолютно жодного відношення до реальності. Такого ніколи не було. Це абсолютно неправильна інформація”, – прокоментував Пєсков. Напередодні початку війни кремлівський прес-секретар також категорично заперечував наявність планів щодо нападу на Україну.

Як нагадує Reuters, через шість місяців після початку війни, Козак все ще обіймає посаду заступника глави кремлівської адміністрації, проте шість співрозмовників агентства запевнили, що він більше не має жодного відношення до української тематики.


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