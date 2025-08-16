Реакція світових лідерів на підсумки саміту Трамп-Путін

Нижче — основні реакції світових лідерів у суботу після саміту президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, який не зміг вирішити війну Москви проти України.

Президент України Володимир Зеленський у соцмережі X:

Реклама

Реклама

«Ми підтримуємо пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – США – Росія. Україна наголошує, що ключові питання можуть обговорюватися на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього.

У понеділок я зустрінуся з президентом Трампом у Вашингтоні, щоб обговорити всі деталі щодо завершення вбивств та війни.

Важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах, аби забезпечити надійні гарантії безпеки разом із США. Ми також обговорили позитивні сигнали з американської сторони щодо участі у гарантуванні безпеки України».

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні:

«Нарешті відкрився промінь надії для обговорення миру в Україні. Італія виконує свою роль разом із західними союзниками», — йдеться у заяві Мелоні.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у X:

«ЄС тісно співпрацює з @ZelenskyyUA та США для досягнення справедливого та тривалого миру. Важливими є надійні гарантії безпеки, які захищають життєво важливі інтереси України та Європи».

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, у коментарі для преси в Осло:

«Президент Путін повторив відомі аргументи, підкресливши так звані «корінні причини» війни, що є прикриттям для незаконного вторгнення в Україну. Наш погляд чіткий: важливо продовжувати тиск на Росію, а іноді навіть посилювати його, щоб дати Росії зрозуміти, що вона має заплатити ціну.

Ми повинні прислухатися до бажань і потреб України. Ми знаємо, що Путін прагне розділити Європу та США. Разом із союзниками ми маємо зробити все можливе, щоб цього уникнути. Я оптимістично налаштований щодо досягнення цього, але маємо бути чіткими — це стимул для Путіна…

Я не вважаю, що це має якийсь вплив на поле бою прямо зараз. Надто мало конкретної інформації, і ми не бачимо жодного руху в позиції Росії».

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала:

«Результати саміту в Алясці підтверджують: поки США та їх союзники шукають шляхи до миру, Путін зацікавлений лише у максимальних територіальних здобутках і відновленні радянської імперії».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Facebook:

«Протягом років ми спостерігали, як дві найбільші ядерні держави руйнують рамки своєї співпраці та обмінюються недружніми сигналами. Це нарешті закінчилося. Сьогодні світ безпечніший, ніж учора».

Радник президента Польщі з зовнішньої політики Марцін Придач, у коментарі пресі:

«Те, що ці переговори розпочалися і ведеться обговорення, ми в Польщі вважаємо певною цінністю. Звісно, ми не впевнені, як вони розвиватимуться і яким буде остаточний результат, але оскільки всі хочуть закінчення війни, то вона може завершитися лише двома способами: або капітуляцією однієї сторони — у цій ситуації для нас найважливішим є поразка РФ, або ж шляхом переговорів. Такі переговори відбувалися вчора і, ймовірно, триватимуть у найближчому майбутньому, бо вони ще не дали жодних остаточних результатів».