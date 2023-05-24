Реакція Росії на події в Бєлгородській області “виглядає вкрай непропорційною”

Москва через події в Бєлгородській області була змушена використати значні підкріплення і залучати до командування операцією генерал-полковника Олександра Лапіна, що «виглядає вкрай непропорційною відповіддю на дуже невелику та локалізовану ініціативу». Такого висновку доходять аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) на підставі аналізу даних із відкритих джерел.

«Російські сили не повинні були потребувати значного підкріплення або залучення генерал-полковника для відбиття рейду, здійсненого, як повідомляється, 13 броньованими машинами», – вказано в актуальній аналітичній записці.

Реакція російських провоєнних блогерів на появу Лапіна в інформаційному просторі на тлі подій у Бєлгородській області була неоднозначною, зауважили аналітики.

«Багато російських джерел хвалили Лапіна за організацію російських сил для проведення узгоджених антитерористичних операцій після того, як російська прикордонна служба не змогла відбити рейди. Деякі джерела критикували рішення надати Лапіну командування та відзначали попередні військові невдачі Лапіна, такі як катастрофічна переправа через річку Сіверський Донець біля Білогорівки Луганської області в травні 2022 року», – йдеться в матеріалі ISW.

Это видео вчера восторженно показала путинская пропаганда.

Генерал-полковник Лапин "лично руководит борьбой с ДРГ".

На самом деле это видео – просто тупая постановка.



Смотрите:

1. Лапин "командует" группой из примерно 15 солдат. В нормальной армии этим занимается сержант,… pic.twitter.com/77S8hgeIdo — Проф. Преображенский (@prof_preobr) May 24, 2023