У Білгороді скасували нічні богослужіння на православне Різдво. Про це повідомив мер міста Валентин Демидов у своєму телеграм-каналі.

«Хочу попередити, що за погодженням з владикою Іоанном сьогодні нічні богослужіння у Білгороді скасовані через оперативну обстановку. Усю інформацію парафіянам доведуть настоятели міських храмів», – написав Денисов.

30 грудня після наймасштабнішого російського ракетного обстрілу України, коли було випущено понад сто ракет різного типу, ЗСУ завдали удару у відповідь по Бєлгороду.

Від обстрілу загинуло 25 людей, зокрема п’ятеро дітей, понад 100 постраждали.