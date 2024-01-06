Суспільство

У Білгороді скасували нічні богослужіння на православне Різдво

6 Січня 2024 17:28
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білгород

У Білгороді скасували нічні богослужіння на православне Різдво. Про це повідомив мер міста Валентин Демидов у своєму телеграм-каналі.

«Хочу попередити, що за погодженням з владикою Іоанном сьогодні нічні богослужіння у Білгороді скасовані через оперативну обстановку. Усю інформацію парафіянам доведуть настоятели міських храмів», – написав Денисов.

30 грудня після наймасштабнішого російського ракетного обстрілу України, коли було випущено понад сто ракет різного типу, ЗСУ завдали удару у відповідь по Бєлгороду.

Від обстрілу загинуло 25 людей, зокрема п’ятеро дітей, понад 100 постраждали.


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