За обстрілом Білгорода, який стався вдень 30 грудня, стоїть Великобританія. Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

“[За атакою] стоїть Британія, яка в координації зі США підбурює київський режим до терористичних дій, розуміючи, що контрнаступ збройними силами України провалено”, – заявила Захарова журналістам.

За словами Захарової, відповідальність за те, що сталося, також несуть і держави ЄС, які продовжують постачати озброєння Києву.

Представник МЗС також повідомила, що Росія запросила екстрене засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з подією.

Центр Білгорода вдень 30 грудня потрапив під обстріл. За словами очевидців, обстріл став «одним із найсильніших» з початку війни.

В українських спецслужбах стверджують, що Сили оборони атакували військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста.