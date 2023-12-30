Політика

МЗС Росії: за обстрілом Білгорода стоїть Великобританія

30 Грудня 2023 18:56
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білгород

За обстрілом Білгорода, який стався вдень 30 грудня, стоїть Великобританія. Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

“[За атакою] стоїть Британія, яка в координації зі США підбурює київський режим до терористичних дій, розуміючи, що контрнаступ збройними силами України провалено”, – заявила Захарова журналістам.

За словами Захарової, відповідальність за те, що сталося, також несуть і держави ЄС, які продовжують постачати озброєння Києву.

Представник МЗС також повідомила, що Росія запросила екстрене засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з подією.

Центр Білгорода вдень 30 грудня потрапив під обстріл. За словами очевидців, обстріл став «одним із найсильніших» з початку війни.

В українських спецслужбах стверджують, що Сили оборони атакували військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста.


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