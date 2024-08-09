Через атаку дронів у Білгородській області зайнялась пожежа на підприємстві 

9 серпня російську Білгородську область атакували дрони, внаслідок чого у ангарі підприємства зайнялась пожежа, постраждали два приватні будинки.

Про це повідомляє губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

Зазначається, що усього над територією Білгородської області російська ППО збила нібито 29 безпілотників.

Унаслідок атаки у місті Старий Оскол у двох приватних будинках вибиті вікна та посічені покрівлі, фасади та паркани, також постраждав один легковий автомобіль.

“У місті Новий Оскол внаслідок атаки БПЛА спалахнув ангар на території промислового підприємства. Співробітники МНС, які прибули на місце, ліквідували спалах”, – йдеться у повідомленні.