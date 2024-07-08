Ракетний удар по Києву: у Дніпровському районі уламки впали на медцентр, 4 загиблих

Уламки збитих повітряних цілей упали на медичний центр у Дніпровському районі , будівля пошкоджена, є загиблі і поранені.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, начальник КМВА Сергій Попко та ДСНС у Telegram.

“У Дніпровському районі падіння уламків на медичний центр. Попередньо, є інформація про двох загиблих. Є також постраждалі. Пошкоджена будівля. Екстрені служби прямують на місце”.

За даними начальника КМВА, у Дніпровському районі 4 загиблих та 3 травмованих.

“Триває розбір завалів та пошук людей”, − підсумуввав Попко.

У ДСНС повідомили, що новий удар по медичному центру у Києві росіяни завдали під час повторного обстрілу столиці.

“Попередньо падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі. Часткове руйнування будівлі медичного центру. Відомо про 4 загиблих та 3 травмованих. Інформація уточнюється. На місці працюють рятувальники”, − зазначили в ДСНС.