Суспільство

Ракетний удар по Києву: у Дніпровському районі уламки впали на медцентр, 4 загиблих
8 Липня 2024 14:12
читать на русском →
київ, ракетний удар
Наслідки удару / Telegram

Уламки збитих повітряних цілей упали на медичний центр у Дніпровському районі , будівля пошкоджена, є загиблі і поранені.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, начальник КМВА Сергій Попко та ДСНС у Telegram. 

“У Дніпровському районі падіння уламків на медичний центр. Попередньо, є інформація про двох загиблих. Є також постраждалі. Пошкоджена будівля. Екстрені служби прямують на місце”.

За даними начальника КМВА, у Дніпровському районі 4 загиблих та 3 травмованих.

“Триває розбір завалів та пошук людей”, − підсумуввав Попко.

У ДСНС повідомили, що новий удар по медичному центру у Києві росіяни завдали під час повторного обстрілу столиці. 

“Попередньо падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі. Часткове руйнування будівлі медичного центру. Відомо про 4 загиблих та 3 травмованих. Інформація уточнюється. На місці працюють рятувальники”, − зазначили в ДСНС. 


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
8 Липня 2024 15:05

У Повітряних Силах розповіли деталі комбінованого ракетного удару по Україні
8 Липня 2024 15:29

Україна скликає надзвичайне засідання Ради безпеки ООН
8 Липня 2024 15:22

Україна та Польща підписали безпекову угоду
8 Липня 2024 14:38

Слідчі встановили, чим росіяни вдарили по “Охматдиту”
8 Липня 2024 14:12

Ракетний удар по Києву: у Дніпровському районі уламки впали на медцентр, 4 загиблих
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
усі думки