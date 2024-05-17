Суспільство

Рахунки 2-х найбільших онлайн-казино України заарештовано

17 Травня 2024 14:20
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суд, онлайн-казино
Ілюстративне фото / Getty Images

13 травня Печерський районний суд заарештував рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ “Укр Гейм Технолоджі”) і Vbet (ТОВ “Вбет Україна”) в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань. 

Про це йдеться в ухвалах суду, пише LIGA.net

Pin-Up і Vbet входять до першої п’ятірки найбільших гральних компаній в Україні, посідаючи відповідно третє і п’яте місця за 2023 рік.

У рішеннях суду сказано, що компанії підозрюють у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти Росії.

“У межах кримінального провадження встановлено, що ТОВ “Укр Гейм Технолоджі” та ТОВ “Вбет Україна” […] здійснюють незаконну діяльність, пов’язану з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, ухиленням від сплати обов’язкових зборів і платежів до державного бюджету України в умовах війни та дефіциту їх надходжень в особливо великих розмірах з їх подальшим обготівкуванням через використання підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній, p2p-переказів шляхом використанням т. зв. “дропів”, віртуальних активів)”, – йдеться в рішеннях суду.

ДБР встановило, що Pin-Up з 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яку контролюють громадяни Росії.

Що стосується Вбет Україна, у період з жовтня 2023 року до лютого 2024 року компанія перерахувала майже 438 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення та роялті компаніям Soft Construct Limited і Soft Construct Limited (Malta), які перебувають у партнерських відносинах з підсанкційними російськими букмекерськими конторами Фонбет та Betcity.

Загальна сума фінансових операцій, які пройшли за рахунками компаній з груп Pin-Up і Vbet за період з 31 грудня 2022 року до 10 квітня 2024 року, становить понад 714 млрд грн, сказано в рішенні суду.

11 квітня гроші на банківських рахунках цих компаній визнали речовим доказом, а через місяць їх заарештували. За рахунками заборонені будь-які фінансові операції.

Йдеться про такі компанії:

  • ТОВ “Укр Гейм Технолоджі”
  • ТОВ “Турбо.ЮА”
  • ТОВ “Вікторія-Софт”
  • ТОВ “Вбет Україна”
  • ТОВ “ТранітаДевелопмент”
  • ТОВ “Укр Гейм Консалтінг Груп”
  • ТОВ “Софт Констракт Україна”
  • ТОВ “Грандіс Проперті Лімітед”
  • ТОВ з іноземними інвестиціями “Королівська компанія розвитку”
  • ТОВ “Фаст Кредит”
  • ТОВ з іноземними інвестиціями “Королівська компанія розвитку”
  • ТОВ “Фаст Кредит”

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена в апеляційному суді.


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