Рада ухвалила зміни до закону про мобілізацію щодо “другого фронту”

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому урядовий проект змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

«Ухвалено рішення, якого надзвичайно потребувала українська економіка. Оновлені правила бронювання працівників дозволять зберегти кадровий потенціал та здатність нормально працювати підприємствам, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. При цьому буде збережено та навіть посилено обороноздатність країни. Адже стабільно функціонуючий «другий фронт» стане ще більш надійною опорою для ЗСУ», – зазначила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Як підкреслила Юлія Свириденко, рішення сприятиме відновленню економіки країни, посиленню економічної, продовольчої, енергетичної безпеки, відбудові нашої держави, збільшенню надходжень до бюджету, а отже – спроможностям України фінансувати видатки на оборону/ЗСУ, відновлення країни, і підтримку громадян у цей складний період.

Ключовим моментом є те, що можливість бронювання працівників недефіцитних військових спеціальностей отримають підприємства, які справді критично важливі для економіки.

Відповідно до розроблених Міністерством економіки та ухвалених змін до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України;

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів.

Порядок та організація бронювання, переліки посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Під час дії воєнного стану бронювання може також здійснюватися за списком військовозобов’язаних, поданим у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку відповідним органом державної влади, іншим державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією тощо.

Ухвалені зміни потребують зміни підзаконних актів, зокрема, відповідних рішень Уряду. Як зазначила Юлія Свириденко, при формуванні критеріїв, за якими будуть визначатися критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення підприємства, Уряд враховуватиме, зокрема, й пропозиції та бачення суб’єктів економічної діяльності.

Згідно з ухваленими змінами, розуміючи суспільне значення, Уряд має в найкоротший термін привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх актів у відповідність до Закону.

Цей Закон набирає чинності після підпису Президента з дня, наступного за днем його опублікування.