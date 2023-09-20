Політика

Рада схвалила вето Зеленського та виправила закон про відновлення декларування

20 Вересня 2023 14:26
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рада, закон

Верховна Рада схвалила вето президента Володимира Зеленського та виправила закон про відновлення декларування щодо відкритості декларацій.

Про це повідомляють народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосував 341 народний депутат. Железняк зазначив, що «цього разу весь зал був тотально за відкритість».

Утім один депутат вже ж проголосував проти — за словами Гончаренка, це Дмитро Микиша від «Слуги Народу». 

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування, проте не ухвалила головну правку про негайне відкриття реєстру декларацій. Аби закон набув чинності, його відправили на підпис президентові. Зеленський вирішив його ветувати.


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