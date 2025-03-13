Рада прийняла закон про 50% знижку при добровільній сплаті штрафу від ТЦК

Верховна Рада 13 березня прийняла в цілому законопроєкт № 12093, яким пропонується надавати порушникам військового обліку знижку при добровільній сплаті штрафів від ТЦК. “За” проголосували 240 депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Йдеться про можливість самостійного звернення громадянина до уповноважених органів та добровільної сплати накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального розміру. Тобто, у сумі 8500 грн замість 17 тисяч гривень.

Для цього КУпАП доповнять новою статтею 300-3, за якою громадянин, притягнутий до адмінвідповідальності, зможе упродовж 10 календарних днів добровільно оплатити половину суми штрафу.

Крім знижки на штрафи від ТЦК, прийнятий закон також передбачає, що стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють адміністративні провадження за порушення військового обліку.

Нагадаємо, як раніше повідомляла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, штрафи за порушення правил військового обліку можна буде сплачувати онлайн через застосунок “Резерв+”, без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування.