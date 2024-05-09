Суспільство

Рада проголосувала за законопроєкт про посилення відповідальності за порушення мобілізації

9 Травня 2024 11:10
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мобілізація, вру
Верховна Рада України / Getty Images

Верховна Рада проголосувала за внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративні правопорушення за порушення мобілізації.

Про це повідомляють нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Зазначається, що відповідне рішення підтримали 256 посадовців з усіх фракцій.

Цей законопроєкт збільшує строки адміністративної відповідальності та адміністративного затримання. Водночас він вводить кримінальну відповідальність за відмову від медичного огляду під час мобілізації.

Крім цього, проєкт пропонує збільшити розміри штрафів і тривалість адміністративного затримання – до 3 років. 

“Мінімальна сума штрафу за порушення, передбачені цими статтями, становитиме 8500 гривень (порівняно зі 510 гривень раніше), а максимальна – 204 000 гривень (порівняно зі 8500 гривень раніше)”, – пояснила Геращенко.

За її словами, тепер санкції за порушення військового обліку жорсткіші, ніж за деякі військові правопорушення, зокрема за дезертирство. Натомість до другого читання деякі статі було пом’якшено.


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Рада проголосувала за законопроєкт про посилення відповідальності за порушення мобілізації
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