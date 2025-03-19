Політика

Питання допомоги Україні не обговорювалося під час розмови з Путіним, – Трамп
19 Березня 2025 07:06
читать на русском →
Президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час його телефонної розмови з Володимиром Путіним 18 березня питання припинення допомоги Україні не порушувалося.

“Ми говорили про багато речей, але допомога Україні не була серед них”, – наголосив Трамп в інтерв’ю Fox News.

Розмова між президентами тривала майже дві години, і Трамп охарактеризував її як “чудову”.

За підсумками розмови Трампа і Путіна у Кремлі заявили, що  “детально та відверто” обговорили ситуацію в Україні.

Зазначається, що Путін висловив готовність до спільного з Вашингтоном пошуку шляхів врегулювання, наголосивши на “усуненні першопричин кризи” та “забезпеченні безпеки законних інтересів Росії”.

Також Кремль повідомив, що Путін погодився на 30-денну взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі і дав відповідну команду російським військовим.

Щодо безпеки судноплавства у Чорному морі сторони домовилися розпочати переговори для опрацювання угоди.

Разом з тим, Москва висунула низку вимог, які раніше озвучувалися Кремлем, серед яких:

  • Призупинення мобілізації та переозброєння ЗСУ;
  • Повне припинення військової допомоги Україні;
  • Контроль за припиненням вогню на лінії зіткнення.

У Кремлі також повторили заяви про “недоговороздатність київського режиму, який вже неодноразово саботував та порушував досягнуті домовленості”.


ТОП-новини

19 Березня 2025 08:52

Українська розвідка завдала відчутних втрат російським окупантам у Криму (відео)
19 Березня 2025 10:18

На Дніпропетровщині 25-річний чоловік планував підірвати наряд поліції
19 Березня 2025 09:22

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинула людина
19 Березня 2025 08:27

Росія атакувала Україну балістикою і 145-ма дронами
19 Березня 2025 07:26

Дрони атакували пункт перекачки нафти “Кавказька” у Краснодарському краї РФ (відео)

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
усі думки