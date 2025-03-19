Питання допомоги Україні не обговорювалося під час розмови з Путіним, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час його телефонної розмови з Володимиром Путіним 18 березня питання припинення допомоги Україні не порушувалося.
“Ми говорили про багато речей, але допомога Україні не була серед них”, – наголосив Трамп в інтерв’ю Fox News.
Розмова між президентами тривала майже дві години, і Трамп охарактеризував її як “чудову”.
За підсумками розмови Трампа і Путіна у Кремлі заявили, що “детально та відверто” обговорили ситуацію в Україні.
Зазначається, що Путін висловив готовність до спільного з Вашингтоном пошуку шляхів врегулювання, наголосивши на “усуненні першопричин кризи” та “забезпеченні безпеки законних інтересів Росії”.
Також Кремль повідомив, що Путін погодився на 30-денну взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі і дав відповідну команду російським військовим.
Щодо безпеки судноплавства у Чорному морі сторони домовилися розпочати переговори для опрацювання угоди.
Разом з тим, Москва висунула низку вимог, які раніше озвучувалися Кремлем, серед яких:
- Призупинення мобілізації та переозброєння ЗСУ;
- Повне припинення військової допомоги Україні;
- Контроль за припиненням вогню на лінії зіткнення.
У Кремлі також повторили заяви про “недоговороздатність київського режиму, який вже неодноразово саботував та порушував досягнуті домовленості”.