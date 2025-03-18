Політика

У Білому домі повідомили про результати розмови Трампа з Путіним: що кажуть в Кремлі
18 Березня 2025 19:59
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Дональд Трамп / Фото: Reuters
Дональд Трамп / Фото: Reuters

Сьогодні президент США Дональд Трамп і лідер РФ Володимир Путін обговорили необхідність миру і припинення вогню в Україні. Співрозмовники погодилися, що війна (яку в Білому домі назвали “конфліктом”) має завершитися тривалим миром.

Про це написала в мережі X речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За словами Левітт, президенти також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією.

“Кров і скарби, які Україна і Росія витрачають на цю війну, краще було б витратити на потреби своїх народів. Цей конфлікт ніколи не повинен був розпочатися і мав би бути давно завершений щирими і добросовісними мирними зусиллями”, – йдеться в повідомленні.

Трамп та Путін домовилися, що рух до миру почнеться з припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі, а також “технічних переговорів щодо впровадження морського перемир’я в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру”. Переговори мають розпочатися негайно на Близькому Сході.

“Обидва лідери погодилися, що майбутнє з поліпшеними двосторонніми відносинами між США і Росією має величезні переваги. Це містить в собі величезні економічні угоди і геополітичну стабільність після досягнення миру”, – зазначила Левітт.

Тим часом росЗМІ також публікують деталі результатів телефонних перемовин. РФ озвучила умови перемир’я: контроль за припиненням вогню, зупинка мобілізації в Україні, обмеження постачання зброї Києву.

Про що ще говорили Путін і Трамп

Путін заявив про готовність до переговорів і висловив вдячність за ініціативи Трампа.

  • Путін погодився на 30-денну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі та гарантував “гуманітарне ставлення до військовополонених ЗСУ”.
  • Домовлено про обмін полоненими 19 березня в форматі 175 на 175 і передачу 23 важкопоранених українських військових.
  • Планується обговорення безпеки судноплавства в Чорному морі.
  • Порушено теми стабілізації на Близькому Сході, контролю над ядерною зброєю та економічного співробітництва.
  • Путін запропонував організувати хокейні матчі між гравцями НХЛ і КХЛ, Трамп підтримав цю ідею.

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