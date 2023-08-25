Путіна не буде на похоронах Пригожина: щільний графік

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи буде Володимир Путін на похороні Євгена Пригожина, послався на “щільний графік” російського диктатора.

Про це пише РИА Новости із посиланням на заяву Пєскова на брифінгу.

На запитання, чи може Путін відвідати похорон Пригожина, у Кремлі відповіли, що не знають, скільки часу знадобиться на необхідні процедури впізнання. Однак додали, що у президента РФ зараз “насичений робочий графік”.

Крім того, Пєсков заперечив причетність Путіна до інциденту з літаком Пригожина. Він заявив, що “усе це (інформація західних ЗМІ – ред.) брехня абсолютна”.