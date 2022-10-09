Путін змушує Лукашенка відкрито вступити у війну, – ГУР

Президент Росії Володимир Путін схиляє Олександра Лукашенка до відкритої участі у війні проти України, повідомляє військова розвідка.

Про це повідомляє ГУР МО.

“Ми бачимо заходи, які проводяться рф для того щоб змусити керівництво білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі путіна й лукашенка, де обговорюється це питання і путін намагається схилити лукашенка до цього рішення.

На сьогоднішній день, за даними воєнної розвідки України, біля нашого кордону зосереджено 6 батальйонів. Це і механізовані батальйони, це і батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.

Наскільки довго буде така ситуація це буде залежати від того як будуть розвиватися події на фронті і взагалі, як будуть розвиватися події у війні росії проти нашої держави”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

Нагадуємо, що вчора, 8 жовтня, послу України в Білорусі було вручено дипломатичну ноту, яка стверджує, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусі