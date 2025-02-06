Політика

Путін відправив у відставку гендиректора “Роскосмосу”
6 Лютого 2025 10:11
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Очільник "Роскосмосу" Дмитро Баканов / Фото: РИА Новости
Очільник "Роскосмосу" Дмитро Баканов / Фото: РИА Новости

Генерального директора “Роскосмосу” Юрія Борисова відправили у відставку президентським указом, повідомляють на сайті Кремля.

На його посаду призначено Дмитра Баканова, який обіймав посаду заступника міністра транспорту РФ.

Борисов був призначений генеральним директором “Роскосмосу” в липні 2022 року. Він змінив на цій посаді Дмитра Рогозіна, який очолював держкорпорацію чотири роки.

Рогозін після відставки з посади оголосив, що створив і очолює групу військових радників “Царські вовки”, яка займається військово-технічною підтримкою окупаційної російської армії. У вересні 2023 року Рогозін став “сенатором” від Запорізької області.


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