Путін відправив у відставку гендиректора “Роскосмосу”

Генерального директора “Роскосмосу” Юрія Борисова відправили у відставку президентським указом, повідомляють на сайті Кремля.

На його посаду призначено Дмитра Баканова, який обіймав посаду заступника міністра транспорту РФ.

Борисов був призначений генеральним директором “Роскосмосу” в липні 2022 року. Він змінив на цій посаді Дмитра Рогозіна, який очолював держкорпорацію чотири роки.

Рогозін після відставки з посади оголосив, що створив і очолює групу військових радників “Царські вовки”, яка займається військово-технічною підтримкою окупаційної російської армії. У вересні 2023 року Рогозін став “сенатором” від Запорізької області.