Путін точно не готується до припинення вогню, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на тлі підготовки зустрічі президента США Дональда Трампа та глави РФ Володимира Путіна, Росія переміщує війська для початку нових наступальних операцій.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні після доповіді розвідки та військового командування.

За його словами, Путін не налаштований на припинення війни чи перемир’я, а прагне подати зустріч зі США як власну перемогу та продовжити тиск на Україну.

“Він точно не готується до припинення вогню та війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну так, як і раніше. Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації”, — зауважив президент.

Нагадаємо, у п’ятницю, 15 серпня, має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

За словами Трампа на під час зустрічі він прагнитеме досягти угоди про припинення вогню