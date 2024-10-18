Путін пропонуватиме своє бачення завершення війни на БРІКС – Зеленський

На саміті лідерів країн БРІКС 22-24 жовтня Володимир Путін запропонує свою формулу закінчення війни.

Про це заявив Зеленський в телемарафоні “Єдині новини”.

“БРІКС допомагає Путіну показати світу і передусім своєму суспільству, що немає ізоляції Росії… Я вважаю, що партнери повинні більше працювати, щоб до Путіна приїхали не всі на рівні лідерів. Мені здається, це важливо.

За економічним союзом БРІКС насамперед ідеться про те, що Путін буде робити все, щоб запропонувати світові свою формулу закінчення війни. І для того, щоб його формулу хтось підтримав і погодився, йому потрібен якийсь фундамент і він розуміє, що немає Сполучених Штатів, немає Європи, є великі в нього питання з Азійським простором і Арабські країни розділені.

Тому Путіну було потрібно знайти зрозумілий майданчик. БРІКС – зрозумілий майданчик для нього, але я вважаю, що він буде будувати на цьому майданчику не економічні відносини, а найголовніше – його бачення, як закінчити війну”.

За словами Зеленського, це проблемне питання, його підіймали і з Білим домом. Поганим сигналом глава держави назвав і те, що Росія працює над запрошенням на цю зустріч генсека ООН Антоніу Гуттереш.