Політика

Путін намагається використовувати зиму як зброю, — Столтенберг

27 Листопада 2022 17:57
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нато

НАТО має посилити підтримку України, аби не дати путіну жодних шансів поставити її на коліна протягом зими.

Про це заявив німецькому виданню Welt напередодні засідання міністрів закордонних справ НАТО генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, передає Укрінформ.

З початком зими Москва почала бомбардувати енергоносії України, щоб поставити країну на коліна.

“Президент Путін реагує на поразки з більшою жорстокістю. Путін намагається використовувати зиму як зброю. Але він не досягне цього успіху”, – переконаний Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що чим більше буде військових успіхів України, тим сильнішою буде її позиція в майбутніх переговорах.

«Ми можемо посилити позицію України за столом переговорів, якщо надамо країні військову підтримку. Найкращий спосіб підтримати мир – підтримати Україну», – підкреслив він.

Генсек додав, що всі партнери мають підтримувати та збільшувати допомогу Україні. Це допомогло б українцям відстояти своє право на самозахист.

Генсек НАТО зазначив, що чим більше буде військових успіхів України, тим сильнішою буде її позиція в майбутніх переговорах: «Ми можемо посилити позицію України за столом переговорів, якщо надамо країні військову підтримку. Найкращий спосіб підтримати мир – підтримати Україну».

Він визнав, що взаємодія з Україною має певну ціну в західних суспільствах. «Зростання рахунків за їжу та електроенергію означає важкі часи для багатьох домогосподарств у Європі. Але ми повинні пам’ятати, що народ України щодня платить своєю кров’ю».

Якби Путін виграв війну, він та інші деспоти продовжували б використовувати насильство для досягнення своїх цілей. 

“Це може означати більше війни та більше страждань. Це зробило б наш світ ще небезпечнішим. У наших власних інтересах, щоб Україна перемогла”, – зазначив Столтенберг.


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