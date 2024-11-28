Путін хоче загострення війни – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що заяви російського лідера Володимира Путіна про нові балістичні ракети “Орєшнік” спрямовані на зрив потенційних мирних ініціатив Дональда Трампа.

Про це Зеленський заявив у зверненні 28 листопада.

“Сьогодні в Казахстані Путін знову рекламував свої ракети – демонстрував свою готовність убивати та руйнувати. До тисяч ракет, які вже вдарили по Україні, він хоче додати ще тисячі. Закінчення війни йому не потрібне. Ба більше, Путін прагне не допустити завершення війни іншими. Зараз його “розмахування Орєшніком” – це спроба зірвати зусилля Дональда Трампа, які, без сумніву, будуть після інавгурації.

Путін хоче ускладнити ситуацію настільки, щоб Президент Трамп не зміг зупинити війну. Він залишається єдиним винуватцем цієї війни та єдиним, хто в неї вірить. Саме тому ця ескалація – це його спосіб тиску, аби в подальшому змушувати США погоджуватися на російські умови. Ми чітко усвідомлюємо всі ризики та загрози”.



Зеленський додав, що тривають роботи з ліквідації наслідків ранкового масованого ракетного удару Росії 28 листопада.

“Серед використаного озброєння були ракети “Калібр” із касетними бойовими частинами – це особливо небезпечна зброя, спрямована проти цивільного населення. Вона значно ускладнила роботу наших рятувальників та ремонтних бригад”.