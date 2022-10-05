Політика

Путін доручив вкрасти ЗАЕС

5 Жовтня 2022 17:56
43
заес

Президент Росії Володимир Путін доручив підписати указ про ухвалення у федеральну власність об’єктів Запорізької АЕС. Документ опубліковано на сайті нормативно-правових актів.

Керувати станцією буде АТ «Експлуатуюча організація Запорізької АЕС», засновником компанії є «Росенергоатом», донька «Росатома».

В указі йдеться про те, що дозволи на роботу, видані до 30 вересня співробітникам станції (на ній працюють співробітники українського «Енергоатому»), діятимуть до видачі відповідних дозволів від Росії.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
Александр КИРШ

РасПУТИН: почему его не убивают
Александр КИРШ

Если бы таких в россии было больше, это была бы Россия
усі думки
ТОП-новини
5 Жовтня 2022 17:56
43

Путін доручив вкрасти ЗАЕС
5 Жовтня 2022 17:44
18

Іранські дрони можуть долати до тисячі кілометрів – експерти
5 Жовтня 2022 17:18
32

Україні важливо відсунути росіян від Херсона до зими, вважають на Заході
5 Жовтня 2022 15:51
20

Іспанія, Португалія і Україна подають спільну заявку на проведення ЧС-2030 з футболу
5 Жовтня 2022 15:35
78

Народному депутату Ренату Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді
Останні новини
усі новини