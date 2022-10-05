Путін доручив вкрасти ЗАЕС

Президент Росії Володимир Путін доручив підписати указ про ухвалення у федеральну власність об’єктів Запорізької АЕС. Документ опубліковано на сайті нормативно-правових актів.

Керувати станцією буде АТ «Експлуатуюча організація Запорізької АЕС», засновником компанії є «Росенергоатом», донька «Росатома».

В указі йдеться про те, що дозволи на роботу, видані до 30 вересня співробітникам станції (на ній працюють співробітники українського «Енергоатому»), діятимуть до видачі відповідних дозволів від Росії.