Приватний апарат Blue Ghost успішно сів на Місяць

Посадковий апарат Blue Ghost Mission 1 від Firefly Aerospace здійснив успішне приземлення на поверхні Місяця 2 березня о 03:34 за східним часом США (11:34 за київським часом). Апарат сів у районі вулканічного утворення Mons Latreille в Морі Криз на північному сході видимого боку Місяця, передає AFP.

Посадковий модуль Blue Ghost під час посадки на Місяць в рамках місії Ghost Mission 1 / Фото Firefly Aerospace/AFP

“Посадку виконано, ми на Місяці!” – оголосив інженер у центрі керування в Остіні, штат Техас. Команда зустріла успіх гучними оплесками.

Генеральний директор компанії Firefly Aerospace Джейсон Кім підтвердив, що апарат залишився у вертикальному положенні, на відміну від першого комерційного місячного посадкового модуля, який ліг на бік у лютому 2024 року.

Перше зображення з Blue Ghost показало кам’янисту місцевість, яку апарат аналізував у реальному часі, обираючи місце посадки. Модуль зміг уповільнитися з тисяч миль на годину до всього 2 миль на годину.

Місія та завдання Blue Ghost

Місія отримала назву Ghost Riders in the Sky і є частиною програми NASA з підтримки комерційних місячних польотів та зниження витрат на освоєння космосу в межах програми Artemis, що має на меті повернення астронавтів на Місяць.

Апарат Blue Ghost, розміром приблизно з бегемота, був запущений 15 січня ракетою SpaceX Falcon 9. У польоті він зафіксував вражаючі кадри Землі та Місяця, подолавши 2,8 мільйона миль.

На борту апарата розміщено 10 наукових інструментів, серед яких:

аналізатор місячного ґрунту,

стійкий до радіації комп’ютер,

експериментальна система навігації, що використовує існуючі глобальні супутникові мережі.

Місія розрахована на один місячний день (14 земних діб). Очікується, що 14 березня Blue Ghost передасть зображення сонячного затемнення, коли Земля закриє Сонце на місячному горизонті. А 16 березня апарат зафіксує місячний захід сонця та вивчатиме явище левітації пилу, вперше зафіксоване астронавтом Apollo Юджином Сернаном.

Нові місії та плани NASA

6 березня на Місяць має прибути ще одна місія – IM-2 від компанії Intuitive Machines, яка запустить модуль Athena.

Попередня місія цієї компанії зіткнулася з труднощами: посадковий апарат приземлився занадто швидко та перекинувся, що призвело до проблем із живленням від сонячних батарей. Цього разу дизайн модуля оновили – новий апарат став вищим і стрункішим.

Модуль Athena, запущений 28 лютого на ракеті SpaceX, прямуватиме до Mons Mouton – найпівденнішої точки місячної посадки в історії. Його корисне навантаження включає три місяцеходи, бур для пошуку водяного льоду та унікальний стрибаючий дрон для дослідження складного рельєфу.

Посадки на Місяць залишаються складним викликом через відсутність атмосфери – використання парашутів неможливе, тому апарати змушені покладатися на точний контроль двигунів. До місії Intuitive Machines лише п’ять державних космічних агенцій здійснювали успішні посадки: СРСР, США, Китай, Індія та Японія.

NASA розвиває комерційні місячні місії в рамках програми Commercial Lunar Payload Services (CLPS), вартість якої становить 2,6 мільярда доларів. Однак нинішні місії відбуваються в непростий момент – є припущення, що адміністрація Дональда Трампа може скоротити або навіть скасувати програму Artemis, зосередивши ресурси на дослідженні Марса, що є одним із пріоритетів Трампа та його радника, засновника SpaceX Ілона Маска.