Принцеса Анна здійснила несподіваний візит до України та вшанувала пам’ять загиблих дітей

Принцеса Анна, сестра короля Великої Британії, приїхала з неанонсованим візитом до Києва, де зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. Поїздка відбулася на прохання британського МЗС як знак підтримки України у війні проти Росії, повідомляє Sky News.

Принцеса Анна, сестра короля Великої Британії, приїхала з неанонсованим візитом до Києва / Фото: PA

Разом із першою леді Оленою Зеленською принцеса відвідала меморіал загиблим дітям і залишила там м’яку іграшку — ведмедика, яким колись гралася її донька Зара Тіндалл. Вона сказала, що цей символ має особливе значення для її родини.

Поїздка Анни відбулася невдовзі після масованої російської атаки на Київ, унаслідок якої загинули щонайменше четверо людей, серед них 12-річна дівчинка.

Під час візиту принцеса також зустрілася з представницями поліції та армії, які захищають жінок і дітей, а у Центрі захисту прав дітей поспілкувалася з родинами, чиїх дітей вдалося повернути з Росії. Вона також відвідала реабілітаційний центр, де лікуються українські ветерани.

Анна стала другою представницею британської королівської родини, яка відвідала Україну під час війни — торік до Києва приїжджала герцогиня Единбурзька.