У Харкові з-під завалів витягли ще одне тіло

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на місці зруйнованого будинку в центрі міста виявлено фрагменти тіла ще однієї людини. Таким чином, кількість жертв удару зросла до трьох (раніше повідомлялося про двох загиблих).

За словами Терехова, пошуково-рятувальна операція триває.

У п’ятницю українська влада заявила, що російська армія завдала удару по Харкову — імовірно, двома ракетами. Було зруйновано та пошкоджено кілька житлових будинків.

Спочатку влада повідомляла про 30 постраждалих, проте пізніше Терехов розповів, що під завалами було знайдено тіло дитини. Трохи пізніше голова Харківської ОДА Олег Синегубов написав, що знайдена жінка, можливо, була матір’ю загиблої дитини.