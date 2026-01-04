        Події

        Сили оборони знешкодили 39 повітряних цілей

        Віктор Алєксєєв
        4 Січня 2026 08:47
        Поліція Кіровоградщини знищила бойову частину ворожого БпЛА. Архівне фото / Фото Нацполіція
        Поліція Кіровоградщини знищила бойову частину ворожого БпЛА. Архівне фото / Фото Нацполіція

        У ніч на 04 січня (з 19:00 03 січня) противник атакував 52 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 40 із них – “шахеди”.

        Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

        Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації”, йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


