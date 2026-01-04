Президент Венесуели Мадуро затриманий, Трамп заявив, що США керуватимуть країною

Президент Венесуели Ніколас Мадуро у неділю перебував у слідчому ізоляторі в Нью-Йорку після того, як президент США Дональд Трамп наказав провести зухвалу американську операцію із захоплення південноамериканського лідера та взяття під контроль країни й її величезних нафтових запасів, пише Reuters.

У межах цієї масштабної операції, під час якої в окремих районах Каракаса зникло електропостачання та було завдано ударів по військових об’єктах, спецпідрозділи США захопили Мадуро та його дружину Сілію Флорес. Їх гелікоптером доправили на корабель ВМС США поблизу узбережжя, а згодом літаком перевезли до Сполучених Штатів.

«Ми керуватимемо країною доти, доки не зможемо забезпечити безпечний, належний і виважений перехід», – заявив Трамп під час пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

Протягом кількох місяців адміністрація Трампа критикувала 63-річного Мадуро, звинувачуючи його в причетності до постачання наркотиків до США. Тиск було посилено масштабним нарощуванням військової присутності в Карибському регіоні та серією смертоносних ракетних ударів по суднах, які, за твердженням Вашингтона, займалися наркотрафіком.

Хоча багато західних союзників виступають проти Мадуро і вважають, що він сфальсифікував вибори 2024 року у Венесуелі, заяви Трампа про контроль над країною та використання її нафтових ресурсів відродили болісні спогади про попередні втручання США в Латинській Америці, а також в Іраку й Афганістані.

Деякі правники поставили під сумнів законність операції із захоплення чинного глави іноземної держави. Водночас демократи, які заявили, що їх ввели в оману під час нещодавніх брифінгів у Конгресі, зажадали чіткого плану подальших дій.

Трамп повідомив, що в межах «перебирання контролю» великі американські нафтові компанії повернуться до Венесуели, яка має найбільші у світі запаси нафти, та займуться відновленням занедбаної нафтової інфраструктури. За словами експертів, цей процес може тривати роками. Він також заявив, що не виключає відправлення американських військ до Венесуели. «Ми не боїмося присутності військ на землі», – сказав він.

Літак з Мадуро приземлився поблизу Нью-Йорка в суботу ввечері. Звідти його гелікоптером доправили до міста, а потім великим кортежем під посиленою охороною перевезли до слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Брукліні.

Оприлюднені американською владою знімки показують Мадуро в наручниках і з пов’язкою на очах під час перельоту, а згодом – як його ведуть коридором в офісі Управління США з боротьби з наркотиками, де він, за повідомленнями, побажав «щасливого Нового року».

Мадуро висунуто обвинувачення за кількома федеральними статтями, зокрема у змові з метою нарко-тероризму. За словами представника Міністерства юстиції США, він має вперше постати перед федеральним судом на Мангеттені в понеділок.

Поки що незрозуміло, як саме Трамп планує здійснювати контроль над Венесуелою. Американські війська фактично не контролюють територію країни, а уряд Мадуро, схоже, продовжує функціонувати і не виявляє бажання співпрацювати з Вашингтоном.

Віцепрезидентка Венесуели Дельсі Родрігес у суботу вдень з’явилася в ефірі венесуельського телебачення разом з іншими високопосадовцями та назвала події викраденням. «Ми вимагаємо негайного звільнення президента Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес», – заявила вона, назвавши Мадуро «єдиним президентом Венесуели». Венесуельський суд постановив, щоб Родрігес виконувала обов’язки тимчасової президентки.

Трамп не сказав, хто очолить Венесуелу після того, як США відмовляться від контролю, але, схоже, виключив співпрацю з опозиційною політикинею та лауреаткою Нобелівської премії миру Марією Коріною Мачадо, яку багато хто вважає найсерйознішою суперницею Мадуро.

«Вона не має підтримки і поваги всередині країни», – заявив Трамп.

У самій Венесуелі після початкового ажіотажу навколо купівлі продуктів і пального ситуація на вулицях здебільшого залишалася спокійною. В окремих районах патрулювали військові, у Каракасі збиралися невеликі групи прихильників Мадуро.

Водночас дехто висловлював полегшення. «Я щаслива. На мить я сумнівалася, що це справді відбувається, бо все виглядає як у кіно», – сказала 37-річна торговка Кароліна Піментель у місті Маракай.

Багато венесуельських мігрантів у різних країнах світу відреагували святкуваннями. «Ми вільні. Ми всі раді, що диктатура впала і що у нас є вільна країна», – сказала Каті Янес, яка мешкає в столиці Чилі Сантьяго. Вона – одна з приблизно 7,7 мільйона венесуельців, або близько 20% населення, які залишили країну з 2014 року.

Рада Безпеки ООН планує зібратися в понеділок для обговорення цих подій. Генеральний секретар Антоніу Гутерріш назвав дії США «небезпечним прецедентом». Росія і Китай, які є ключовими союзниками Венесуели, розкритикували Вашингтон. У МЗС Китаю заявили, що Пекін рішуче виступає проти, за його словами, гегемоністської поведінки США, яка грубо порушує міжнародне право, суверенітет Венесуели та загрожує миру й безпеці в Латинській Америці та Карибському басейні.

Заяви Трампа про можливу безстрокову військову присутність у Венесуелі перегукуються з риторикою навколо вторгнень до Іраку та Афганістану, які завершилися виведенням американських військ після років дорогої окупації та тисяч загиблих військовослужбовців США.

За словами Трампа, американська окупація «не коштуватиме нам жодного цента», оскільки Сполученим Штатам компенсують витрати за рахунок «грошей, що виходять із землі», маючи на увазі нафтові ресурси Венесуели. До цієї теми він неодноразово повертався під час суботньої пресконференції.

Активна зовнішньополітична риторика Трампа дає демократам підстави для критики напередодні проміжних виборів до Конгресу в листопаді, на яких вирішуватиметься контроль над обома палатами, де наразі республіканці мають незначну перевагу.

Опитування громадської думки свідчать, що головною проблемою для виборців залишаються високі ціни всередині країни, а не зовнішня політика.

Крім того, Трамп ризикує відштовхнути частину власних прихильників, які підтримували його курс «Америка передусім» і виступають проти іноземних втручань.