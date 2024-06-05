Прикордонник-дезертир ошукав державу на 2,7 млн грн під виглядом перебування у полоні 

Екс-прикордонник з Луганщини під виглядом перебування у полоні дезертирував та ошукав державу на 2,7 млн виплат.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

“Майстер-сержант 24 лютого 2022 року самовільно залишив місце служби та покинув район виконання завдання відділу прикордонної служби у Старобільському районі Луганської області. Він виїхав на ТОТ та, залучивши свою дружину, реалізував шахрайську схему”, – йдеться у повідомленні.

Жінка повідомила керівництву військової частини інформацію про нібито перебування її чоловіка у полоні. Та попросила здійснювати нарахування всіх належних виплат як за військовополоненого.

Так, державі завдано збитків на майже 2,7 млн грн, повідомляють в Офісі Генпрокурора. Обом повідомлено про підозру.