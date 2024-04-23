Протягом доби Сили оборони 60 разів вступали у бойові зіткнення з армією РФ — Генштаб

Протягом доби на фронті зафіксовано 60 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
- На Куп’янському напрямку ворог 1 раз атакував наші позиції в районі населеного пункту Берестове Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Донецької області.
- На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 10 атак в районах населених пунктів Греківка Луганської області; Терни, Ямполівка Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва, що на Луганщині.
- На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра і протягом доби здійснив за підтримки авіації 1 безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 району зосередження особового складу, 1 засобу ППО та 1 іншому важливому об’єкту противника.