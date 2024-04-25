Протягом доби на фронті зафіксовано 93 бойових зіткнення, – Генштаб

Протягом доби на фронті зафіксовано 93 бойових зіткнення. Найінтенсивніші бойові дії ведуться на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 16 атак в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 23 атаки в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління, 8 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах військ РФ.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу росіян.