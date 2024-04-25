Суспільство

Протягом доби на фронті зафіксовано 93 бойових зіткнення, – Генштаб

25 Квітня 2024 20:19
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війна
Снайпер Сил оборони України / Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби на фронті зафіксовано 93 бойових зіткнення. Найінтенсивніші бойові дії ведуться на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 16 атак в районах  населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Зарічне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 23 атаки в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління, 8 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах військ РФ.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу росіян.


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