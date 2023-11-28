Процес синхронізації енергосистем України та ЄС повністю завершено

Синхронізацію енергосистем України та ЄС повністю завершили, можливості для імпорту електроенергії з Європи збільшено до 1700 МВт.

Про це повідомив голова правління оператора енергосистеми України НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький у Фейсбуці.

“ENTSO-E також збільшило на 500 МВт технічну можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови – до 1700 МВт. Таке рішення було прийнято нашими партнерами після відповідних досліджень безпечної та стабільної синхронної роботи української та європейської енергосистем. І це суттєвий внесок у стійкість нашої енергосистеми під час холодів та можливих атак ворога на енергетичні об’єкти”, – написав Кудрицький.

Також, ЕNTSO-E визнало, що Укренерго виконало ключові технічні заходи, які були необхідні для постійної синхронізації української та європейської енергосистем.