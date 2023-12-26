Президентку Грузії не запросили на зустріч глав грузинських дипломатичних місій та консульських установ

Президентку Грузії Саломе Зурабішвілі знову не запросили на щорічну «конференцію послів».

Як передає «Ехо Кавказу», цю інформацію підтвердили в адміністрації президентки.

Захід «Конференція послів 2023, Грузія – країна-кандидат до Європейського Союзу» відкрили сьогодні прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі та міністр закордонних справ Ілля Дарчіашвілі.

Раніше, після провалу спроби імпічменту Зурабішвілі, у правлячій партії «Грузинська мрія» заявили, що вона відтепер «формальний президент». Зурабішвілі критикують, зокрема, за те, що вона продовжує здійснювати закордонні візити без згоди уряду.