Політика

Президентку Грузії не запросили на зустріч глав грузинських дипломатичних місій та консульських установ

26 Грудня 2023 19:56
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грузія

Президентку Грузії Саломе Зурабішвілі знову не запросили на щорічну «конференцію послів».

Як передає «Ехо Кавказу», цю інформацію підтвердили в адміністрації президентки.

Захід «Конференція послів 2023, Грузія – країна-кандидат до Європейського Союзу» відкрили сьогодні прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі та міністр закордонних справ Ілля Дарчіашвілі.

Раніше, після провалу спроби імпічменту Зурабішвілі, у правлячій партії «Грузинська мрія» заявили, що вона відтепер «формальний президент». Зурабішвілі критикують, зокрема, за те, що вона продовжує здійснювати закордонні візити без згоди уряду.


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