Політика

Президент Словаччини відхилив усі запити громадян приєднатися до ЗСУ
4 Листопада 2024 21:34
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Словаччина
Президент Словаччини Петер Пеллегріні / Фото: TASR

Президент Словаччини Петер Пеллегріні відхилив усі звернення громадян, які бажали приєднатися до Збройних Сил України.

Про це повідомляє агентство TASR.

За час свого президентства Пеллегріні розглянув чотири такі заявки. Одна з них була подана ще за часів Зузани Чапутової, але рішення ухвалив нинішній президент.

В Офісі президента Словацької Республіки пояснили, що громадяни Словаччини, які хочуть легально вступити до лав збройних сил іншої держави, зокрема України, повинні заздалегідь отримати на це дозвіл від президента країни.

У разі, якщо громадяни Словаччини приєднаються до іноземної армії без відповідного дозволу, їм загрожує кримінальне переслідування.


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