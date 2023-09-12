Суспільство

Президент країни-агресора заявив, що набрав 270 тисяч “добровольців”

12 Вересня 2023 12:36
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путін, мобілізація

Президент Росії Володимир Путін на тлі обіцянки, що в РФ не мобілізуватимуть більше 300 тисяч людей, повідомив, що ще 270 тисяч росіян підписали контракти на службу в якості “добровольців”.

Про це Путін заявив під час виступу на Східно-економічному форумі.

“Ми провели часткову мобілізацію. 300 тисяч людей призвали. Зараз за останні 6-7 місяців у нас добровільно підписали контракти на службу в збройних силах і добровольчих підрозділах 270 тисяч осіб”.

За його словами, щодня 1000-1500 людей приходять підписувати контракт.


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