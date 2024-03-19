Президент Чехії впевнений, що Європа почне виробляти достатньо боєприпасів для забезпечення потреб ЗСУ

Президент Чехії Петр Павел впевнений, що Європа зможе виробляти необхідну кількість боєприпасів для забезпечення потреб України.

Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

“Європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також, щоб забезпечити Україну боєприпасами”, – підкреслив політик.

Він також зазначив, що зараз Чехія намагається знайти боєприпаси по всьому світу, щоб придбати і передати їх Україні.

В лютому Петр Павел заявив, що Чехія знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тис. калібру 122 мм.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. А вже на початку березня Павел заявив, що союзники уже знайшли майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.