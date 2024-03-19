Економіка

Президент Чехії впевнений, що Європа почне виробляти достатньо боєприпасів для забезпечення потреб ЗСУ

19 Березня 2024 07:34
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зброя, Євросоюз, чехія
Президент Чехії Петр Павел / Фото: Суспільне

Президент Чехії Петр Павел впевнений, що Європа зможе виробляти необхідну кількість боєприпасів для забезпечення потреб України.

Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

“Європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також, щоб забезпечити Україну боєприпасами”, – підкреслив політик.

Він також зазначив, що зараз Чехія намагається знайти боєприпаси по всьому світу, щоб придбати і передати їх Україні.

В лютому Петр Павел заявив, що Чехія знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тис. калібру 122 мм.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. А вже на початку березня Павел заявив, що союзники уже знайшли майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.


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