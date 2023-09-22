Політика

Президент Америки все ж пообіцяв надати Зеленському невелику кількість ATACMS

22 Вересня 2023 18:37
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сша, україна, ракети

Президент США Джо Байден повідомив українському колезі Володимиру Зеленському, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет дальнього радіуса дії ATACMS для допомоги у війні з Росією.

Про це повідомляї NBC News з посиланням на трьох американських посадовців й представника Конгресу, знайомих з ходом переговорів.

Джерела американського телеканалу не уточнили, коли саме Україна отримає ATACMS чи коли США публічно оголосять про своє рішення передати ці ракети.

За словами співрозмовника NBC у Конгресі, американські посадовці досі обговорюють тип і кількість ракет, які будуть відправлені в Україну, додавши, що країни Східної Європи вже передали Києву значну частину своїх запасів озброєнь.

Як відомо, Київ давно просить США про ракети ATACMS, що дозволило б Україні завдавати ударів на більшу глибину у російський тил. Ці потреби вже частково закрили британсько-французькі Storm Shadow/SCALP, але США не поспішали з рішенням слідом за Британією та Францією.


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