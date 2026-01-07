Прем’єр відреагувала на знеструмлення лікарень у Львові

Прем’єр-міністр України відреагувала на повідомлення про відключення електроенергії в лікарнях Львова. Вона наголосила, що уряд прямо заборонив знеструмлювати заклади охорони здоров’я під час застосування графіків обмежень.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що відключення медичних закладів від електропостачання під час дії графіків обмеження заборонене урядовим рішенням. Відповідна норма закріплена у рішенні Кабінету Міністрів України щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 років.

За її словами, відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобов’язані забезпечити безумовне дотримання цього рішення. Органи контролю, включно з Держенергонаглядом, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень, зокрема у Львові.

Свириденко наголосила, що здоров’я і життя людей не можуть бути приводом для маніпуляцій чи гучних заголовків.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що цієї ночі у Львові від електроенергії було відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт за загальними графіками відключень.