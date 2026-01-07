Внаслідок змін у визначенні критичності лікарні та електротранспорт у Львові залишилися без світла — Садовий

Із цієї ночі у Львові від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Причиною стало рішення уряду щодо зміни підходу до визначення критичності підприємств.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що після зміни урядових правил апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси змушені працювати за загальними графіками відключень електроенергії. За його словами, з цієї ночі місто було переведене на новий режим роботи.

Садовий заявив, що не розуміє рішення зарахувати лікарні та комунальний електротранспорт до звичайних груп відключень. Він наголосив, що зранку намагається зв’язатися з членами Кабінет Міністрів України, аби негайно виправити ситуацію.

Водночас міська влада екстрено планує альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах.