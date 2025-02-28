Прем’єр Польщі та президент Франції висловили підтримку Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив підтримку Україні після суперечки між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та його віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

“Дорогий Зеленський, дорогі українські друзі, ви не одні”, – написав Туск у X.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що Росія є агресором, а українці – жертвою, коли його запитали про реакцію на сутичку між Трампом і Зеленським.

“Ми повинні… поважати тих, хто воює від самого початку”, – сказав він журналістам у рамках свого візиту до Португалії.

Також зі словами підтримки виступили інші лідери:

“Сцени з Білого дому шокують. Як можна так вдарити ножем у спину президента країни, яка окупована? Вільна Європа не зрадить Україну”, — зазначив заступник лідера ХДС і наступного канцлера Німеччини Вадефуль.

“Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна”, — заявив лідер демократів у Сенаті Шумер.

“Сьогодні в Овальному кабінеті зустрілися герой і боягуз. А коли зустріч закінчиться, герой повернеться додому, в Україну”, — написав сенатор від Каліфорнії Адам Шифф.

“Україно, Іспанія з тобою”, — написав прем’єр-міністр Іспанії Санчес.