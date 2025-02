Прем’єр Польщі та президент Франції висловили підтримку Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив підтримку Україні після суперечки між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та його віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

“Дорогий Зеленський, дорогі українські друзі, ви не одні”, – написав Туск у X.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.