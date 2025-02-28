Політика

Прем’єр Польщі та президент Франції висловили підтримку Україні
28 Лютого 2025 21:18
читать на русском →
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск / Фото: AP
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск / Фото: AP

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив підтримку Україні після суперечки між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та його віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

“Дорогий Зеленський, дорогі українські друзі, ви не одні”, – написав Туск у X.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що Росія є агресором, а українці – жертвою, коли його запитали про реакцію на сутичку між Трампом і Зеленським.

“Ми повинні… поважати тих, хто воює від самого початку”, – сказав він журналістам у рамках свого візиту до Португалії.

Також зі словами підтримки виступили інші лідери:

“Сцени з Білого дому шокують. Як можна так вдарити ножем у спину президента країни, яка окупована? Вільна Європа не зрадить Україну”, — зазначив заступник лідера ХДС і наступного канцлера Німеччини Вадефуль.

“Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна”, — заявив лідер демократів у Сенаті Шумер.

“Сьогодні в Овальному кабінеті зустрілися герой і боягуз. А коли зустріч закінчиться, герой повернеться додому, в Україну”, — написав сенатор від Каліфорнії Адам Шифф.

“Україно, Іспанія з тобою”, — написав прем’єр-міністр Іспанії Санчес.


ТОП-новини
28 Лютого 2025 19:47

Між Зеленським та Трампом і Венсом сталась суперечка під час зустрічі у США
28 Лютого 2025 20:51

Зеленський достроково залишає Білий дім, угода про корисні копалини не підписана
28 Лютого 2025 20:29

Трамп після суперечки з Зеленським заявив, що він нібито не готовий до миру
28 Лютого 2025 17:52

Російські спецслужби намагалися зробити смертником 16-річного школяра з Житомирщини
28 Лютого 2025 17:12

Повітряні Сили завдали нищівного удару по заставі ФСБ у Брянській області (відео)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
усі думки