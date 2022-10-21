Кримінал

Правоохоронець втратив речові докази на суму понад 13 млн гривень

21 Жовтня 2022 16:49
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прокуратура

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому заступнику начальника одного із відділів поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам(ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, підозрюваний передав неналежній особі речові докази у кримінальному провадженні на загальну суму понад 13 млн грн, що у подальшому призвело до їх втрати.

Про йе повідомили в Офісі Генпрокурора.


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