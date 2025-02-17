Правоохоронці затримали російських агентів, причетних до теракту біля ТЦК у Кам’янці-Подільському

Правоохоронці затримали двох російських агентів, які здійснили замовний теракт на Хмельниччині 5 лютого. Тоді внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському кур’єр загинув на місці, а 8 людей отримали поранення.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

“Зловмисниками виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували через Телеграм-канал з пошуку “легких” заробітків. Обидва фігуранти діяли порізно, але мали спільного російського куратора”, – йдеться у повідомленні.

Під керівництвом російського куратора неповнолітній агент виготовив саморобний вибуховий пристрій, який передав іншому агенту для доставки. Далі злочинці використовували кур’єра для транспортування вибухівки під виглядом посилки.

Коли кур’єр прибув під ТЦК, окупанти підірвали вибухівку разом з ним.

СБУ та Нацполіція затримали агентурну групу РФ / Фото: СБУ

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони з доказами контактів зі спецслужбами РФ.

Обом затриманим оголошено підозру у скоєнні терористичного акту. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.